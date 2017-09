Mulher é morta a facadas e tem rosto queimado; marido é suspeito

Uma mulher foi assassinada na madrugada desta quinta-feira (14), no Morro do Arí, no bairro do Jacintinho, em Maceió. O suspeito do crime é o marido dela que, segundo a polícia, tentou enterrar o corpo na frente de casa. Ele fugiu do local e ainda não foi localizado pela polícia.

Segundo familiares da vítima identificada como Maria Vânia do Nascimento, 28, ela morava com o suspeito identificado apenas como “Jan” há cerca de um ano e três meses na casa da mãe dele. A mulher deixa dois filhos, uma menina de 6 anos e um menino de 9.

A Polícia Militar informou que o caso foi registrado por volta de 3h. Testemunhas contaram que o homem aparentava estar drogado quando tentava enterrar o corpo.

Segundo os policiais, o corpo tem sinais de perfuração de faca e há marcas de estrangulamento. O rosto da mulher também apresentava queimaduras, que indica que ele jogou um líquido quente nela.

A mãe da vítima, Maria José do Nascimento, informou para a reportagem do G1, que o casal brigava muito por conta de ciúmes. Ela ainda contou que “Jan” já chegou a jogar água quente na mulher em uma outra ocasião.

“Eu falava para ela sempre que deixasse ele e fosse morar comigo. Mas ela não quis”, lamenta.

A irmã do suspeito que chamou a polícia. “A mãe dele está com o olho roxo. Acho que ele a agrediu porque ela pode ter tentado impedir. Eu falei para ele quando esteve na minha casa que não bebesse nem brigasse com ela. Mas ele tinha ciúmes quando ela saia para beber e não me ouviu”, disse a mãe.

A mãe da vítima ainda contou que a última vez que esteve com a filha foi na última terça (12). “Ela veio na minha casa para buscar a filha dela que mora comigo e levar na escola. No dia seguinte o Jan apareceu e disse que ela estava bebendo e que tinha arrumado as coisas dela para colocar ela pra fora de casa”, disse.

Segundo Maria José, a filha costumava beber com amigos que moravam perto da residência dela. “Ontem eu procurei saber dela e disseram que ela estava dormindo nessa casa que estava bebendo. Aí hoje perto de seis da manhã eu fui lá ver se ela ainda estava. Foi quando me falaram que ele tinha machucado minha filha”, contou.

O corpo da vítima foi recolhido ao Instituto de Medicina Legal (IML) onde será feita necropsia. A Delegacia de Homicídios vai investigar o caso.

