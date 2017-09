Mulheres são presas com drogas e dinheiro nas partes íntimas

Duas mulheres foram presas em flagrante com drogas e dinheiro nas partes íntimas, nesta quarta-feira (13), no município da Barra de São Miguel.

Jéssica Lima da Rocha e Nataniele Marcelino, conhecida por “Tani”, foram flagradas no loteamento Timbiras, depois que a polícia recebeu informações de que estaria havendo tráfico de drogas em uma casa daquela localidade.

Conforme a denúncia, havia uma movimentação estranha e um jovem foi visto chegando com uma prancha e saiu do local com um pequeno embrulho nas mãos.

Os policiais foram até casa indicada e acabaram fazendo a prisão em flagrante. A droga e o dinheiro estavam escondidos juntos às partes íntimas das acusadas.

Após serem autuadas, as duas mulheres foram levadas para o sistema prisional feminino, onde estão à disposição da Justiça.

com Ascom PC/AL