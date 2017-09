Prefeituras realizam exonerações para conter crise na administração pública

Mais duas prefeituras de Alagoas promoveram exonerações de servidores comissionados com o objetivo de reduzir o impacto financeiro na administração pública. Além de Delmiro Gouveia e União dos Palmares, os municípios de Santa Luzia do Norte, na região metropolitana de Maceió, e Monteirópolis, no sertão, seguiram a mesma linha.

Em Santa Luzia do Norte, os comissionados nomeados até o último dia 11 foram todos exonerados, ficando apenas aqueles que estão em licença maternidade, recebendo auxílio-doença ou médica.

Já em Monteirópolis, o prefeito encaminhou nota à imprensa – que pode ser lida ao final do texto – destacando que os servidores da educação foram exonerados com o objetivo de reduzir os gastos e em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.

“O Prefeito entende que uma folha de pagamento atrasada e acima do que o município pode pagar, além de gerar danos a longo prazo, não é legítimo para com os profissionais que trabalham e se doam todos os dias, correndo o risco de não receber seus salários no final do mês, e, gerando vários atrasos (Sic)”, trecho da nota.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Prefeito Maílson Mendonça, esclarece quanto as demissões dos Servidores Municipais na área da Educação do município de Monteirópolis, que se deram nessa quarta-feira (13), a medida visa reduzir gastos a fim de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o desenvolvimento sadio do município como um todo. O Prefeito entende que uma folha de pagamento atrasada e acima do que o município pode pagar, além de gerar danos a longo prazo, não é legítimo para com os profissionais que trabalham e se doam todos os dias, correndo o risco de não receber seus salários no final do mês, e, gerando vários atrasos. A situação é difícil, e assim como outras cidades precisaram tomar tais medidas emergenciais, devido as dificuldades, tal momento se faz necessário, para que o município continue crescendo e se desenvolvendo. Estar à frente de um município muitas vezes requer medidas mais densas como esta, muito difícil, porém necessária.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente, Mailson Mendonça.

Fonte: AL24horas