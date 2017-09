Presos acusados de assaltar gerente de posto de combustível

Rosenildo Henrique Santos das Flores e Paulo Correia dos Santos foram presos nesta quinta-feira, 14, acusados de assaltar a gerente de um posto de combustíveis localizado em Traipu. As prisões ocorreram após investigações realizadas pelo Núcleo de Inteligência (NI) da Delegacia Geral da Polícia Civil, com o apoio de agentes do 63° Distrito Policial, comandados pelo delegado Artur César.

A dupla foi presa em Traipu e conduzida para a delegacia distrital. A polícia não informou a quantia levada, nem se o dinheiro foi recuperado.

Conforme as investigações, o assalto aconteceu na primeira quinzena de agosto deste ano. A gerente deixou o posto, que fica na entrada da cidade, e foi de moto até a agência do Banco do Brasil, no Centro, para fazer o depósito.

Ela foi rendida por um dos assaltantes – que também dirigia uma motocicleta – na entrada do banco, depois de o comparsa dele avisou da saída da gerente do posto. O “olheiro” estava em uma parada de ônibus próxima ao estabelecimento comercial.

Após serem interrogados, os presos estão à disposição da Justiça.

*Com Ascom/PC