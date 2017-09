Fim de semana em Alagoas tem previsão de chuvas isoladas

O fim de semana em Alagoas tem a previsão de chuvas isoladas em grande parte do Estado. Essa é a constatação da Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh).

Para o sábado (16), data em que se comemora o bicentenário de Alagoas e domingo (17), há possibilidades de chuvas isoladas nas regiões do Litoral, Zona da Mata, Agreste e Sertão.

“Ainda se constata muita nebulosidade no Estado e com isso as chances de chuvas isoladas nas regiões até o domingo. Deve continuar ventando de forma moderada na faixa litorânea com rajadas de vento entre 30 e 35 quilômetros”, destaca o meteorologista Vinicius Pinho, coordenador da Sala de Alerta.

Em relação às temperaturas, a previsão mostra que no Agreste pode ser entre 18º a mínima e 27º a máxima; Sertão, 17º e 27º; Litoral, 22º e 28º; e Zona da Mata, 20º e 27º.

A previsão do tempo para todas as cidades de Alagoas pode ser conferida no aplicativo “SEMARH TEMPO ALAGOAS”, disponível para as plataformas iOs e Android.

Fonte: Agência Alagoas