Governador vai criar grupo de trabalho em defesa do São Francisco

Por meio de decreto, o governador Renan Filho vai criar um Grupo de Trabalho (GT) em prol do Rio São Francisco. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (15), em Porto Real do Colégio, no embarque para o 2° dia da viagem fluvial que segue de Piranhas a Penedo, dentro da programação dos 200 anos de Alagoas.

“Vamos construir um Grupo de Trabalho para buscar alternativas de sobrevivência para o Rio São Francisco, aumentando sua vazão, seu fortalecimento ecológico e econômico, que equilibra socialmente as cidades”, declarou Renan Filho, ao lado do prefeito de Porto Real do Colégio, Aldo Enio Borges, o “Aldo Popular”.

A viagem “Na Rota dos 200 Anos” teve início em Piranhas, passou e fez paradas em Pão de Açúcar, Traipu e Porto Real do Colégio, onde a comitiva, composta por servidores, secretários estaduais e convidados, pernoitou.

Em Traipu, o prefeito do município, Eduardo Tavares, afirmou que o ato em defesa do São Francisco, encabeçado por Renan Filho, é a maior e mais importante iniciativa dos últimos 100 anos.

“É um ato que tem uma simbologia enorme. O Rio São Francisco, que é um dos maiores patrimônios do Brasil, literalmente está morrendo. Sua vazão caiu dos seus 2.850 metros cúbicos por segundo para míseros 500 metros cúbicos por segundo, ou seja, ele está no seu estado mortal. Ao dar esse grito de alerta, Renan Filho congrega os governadores do Nordeste e demonstra que está preocupado com 35 milhões de habitantes que moram no entorno da bacia do São Francisco. Esse grito vai fazer com que as autoridades acordem e vejam que é preciso salvá-lo”, declarou Eduardo Tavares.

Fonte: Agência Alagoas