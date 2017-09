Governadores de AL e SE fazem ato em defesa do Rio São Francisco, em Penedo

Em meio as festividades da celebração dos 200 anos de Emancipação Política de Alagoas, comemorada no dia 16 de setembro, o governo do estado, Renan Filho (PMDB), em parceria com o governador de Sergipe, Jackson Barreto (PMDB), participaram, nesta sexta-feira (15), na cidade histórica de Penedo (AL), de um ato em defesa da revitalização do Rio São Francisco.

Na ocasião, os governadores dos dois estados discutiram questões referentes a situação do rio da Integração Nacional que corta o Nordeste. Os gestores formularam um documento, que será encaminhado ao governo federal, e que aponta a necessidade de investimentos na área de saneamento básico nos municípios ribeirinhos, assim como outras medidas que possam contribuir para revitalização do rio.

Ainda durante as celebrações do Bicentenário de Alagoas, uma comitiva do governo de Alagoas percorreu o trecho do Rio São Francisco que cruza o estado para observar as condições do rio e conversar com os ribeirinhos.

Diante da situação, o governador Renan Filho expôs que mais do que nunca é necessário um esforço conjunto entre os estados nordestinos e o governo federal para melhorar as condições do ‘Velho Chico’.

“O que fazemos é um ato de cobrança de posições novas e de trabalho no sentido de revitalizar o Rio no âmbito federal e também de colocar aquilo que os estados podem fazer pra que a gente não viva o colapso do São Francisco. A vazão está no seu menor patamar histórico, abaixo de 600 m³/s. Isso dificulta a vida das cidades ribeirinhas, dificulta ambientalmente o equilíbrio da região, de maneira que revitalizar o São Francisco é garantir o desenvolvimento do Semiárido nordestino”, expôs Renan Filho.

Renan Filho ainda enfatizou durante a solenidade que é contra a privatização da Chesf, que está avaliada em pouco mais de R$ 15 bilhões, mas que possui dívidas que somam mais de R$ 160 bilhões.

“Sou contra a privatização da Chesf porque acredito que a venda da empresa no cenário que hoje estamos, de um governo provisório, é prejudicial. Pois, vender a Chesf diante da dívida que existe e o mesmo que vender a casa para pagar o jantar. Ou seja, a venda não resolve o problema”, disse.

Sergipe

Ao expor que Alagoas e Sergipe são os estados mais prejudicados com a redução da vazão do Rio São Franscisco por estarem localizados na parte mais baixa do rio, o governador Jackson Barreto, disse que vive uma angústia porque nas condições que Velho Chico se encontra cidades sergipanas podem sofrer com o desabatecimento de água.

“Esse movimento é de grande importância neste momento porque mais de 50% da população sergipana pode ficar sem água por conta da situação da vazão do Rio São Francisco. Ainda nesta semana gestores do Estado foram até São Paulo buscar tecnologia para tratar água de volume morto. Se o Rio São Francisco permanecer nas condições que está a população de Aracaju e da grande Aracaju não terá água”, disse Barreto.

Na ocasião, o governador de Sergipe sugeriu que os esforços para melhorar as condições do Rio São Franscisco sejam concentradas junto a Chesf.

“Estamos, no sergipanos, assim como, o povo alagoano, baiano e pernambucano dispostos a fazer de tudo para salvar o São Francisco. No entanto, sugiro que as primeiras ações sejam feitas junto a Chefs, pois a empresa não pode tomar decisões como vem fazendo sem consultar os governos dos estados e sem se preocupar com o povo”, completou Barreto.

Os governadores dos estados de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), e da Bahia, Rui Costa (PT), foram convidados, mas, por conta da agenda de trabalho, informaram ao governo de Alagoas que mesmo sem participarem da atividade simbólica em Penedo apoiam a iniciativa em defesa ao ‘Velho Chico’.

Grupo de Trabalho

Ainda na manhã desta sexta-feira (15), na cidade de Porto Real do Colégio, Renan Filho anunciou que vai criar, através de um decreto, um Grupo de Trabalho (GT) em prol do Rio São Francisco.

“Vamos construir um Grupo de Trabalho para buscar alternativas de sobrevivência para o Rio São Francisco, aumentando sua vazão, seu fortalecimento ecológico e econômico, que equilibra socialmente as cidades”, expôs em pronunciamento durante a expedição que faz com sua equipe pelo Rio São Francisco.

