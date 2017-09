Prefeito Marcius Beltrão entrega EPIs a funcionários do setor de iluminação pública

Os funcionários do setor de iluminação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos receberam na manhã dessa quinta-feira (14), os novos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), fornecidos pela Prefeitura de Penedo. O Prefeito Marcius Beltrão, o Vereador Bili Marques e o Coordenador de Serviços Públicos Moíses Marques participaram da entrega, quando na ocasião foi servido um Coffee break para os presentes.

O Coordenador de Serviços Públicos, Moises Marques parabenizou toda a equipe de funcionários pelo empenho constante. Também disse que os funcionários estão recebendo a EPI completa, fornecida pela Prefeitura de Penedo, que adquiriu as roupas apropriadas com o objetivo de assegurar a proteção dos seus funcionários.

O Prefeito Marcius Beltrão falou da importância dessa entrega, levando dignidade e condições de trabalho para os funcionários desse setor. Também ouviu por parte da equipe de iluminação pública suas demandas, onde garantiu que irá fazer o possível para atendê-las.

“Hoje entregamos o novo fardamento para nossa equipe de iluminação pública, da Secretaria de Serviços Públicos. Os demais servidores da pasta, em breve também receberão seu devido fardamento para uso, durante as tarefas do dia a dia. Através do Conisul já adquirimos todos os EPIs necessários, para garantir a segurança do nosso trabalhador”, afirmou.

O Funcionário do setor de iluminação publica Dé Passos explicou para todos, as funcionalidades dos novos EPIs entregues pela Prefeitura, salientando que em Penedo somente a Eletrobrás possui um equipamento com essas especificações técnicas, garantindo segurança aos funcionários ao realizarem procedimentos nos postes e chegarem próximos a fios de alta tensão. Os novos fardamentos são certificados pela ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas, IMETRO e também pelas normas internacionais NFPA 2112 e NFPA 70 E.

“O EPI fornecido oferece proteção do tronco, membros superiores e inferiores. Também oferece retardamento á propagação de chamas e ao arco elétrico, resultante de passagem de corrente elétrica pelo ar. O arco elétrico é considerado a maior fonte de calor que existe podendo chegar a 20.000 graus”. Explicou.

Fonte: Assessoria