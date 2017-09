SEMED realiza palestra para professores da EJA

Fórum Alagoano da Educação de Jovens e Adultos- Faeja, a UFAL e a Secretária Municipal de Educação de Penedo realizaram na noite dessa quinta-feira (14), a palestra Construindo a Prática Pedagógica na EJA- Possibilidades e Perspectivas, com a Professora e doutora Valéria Cavalcante. O evento foi destinado a coordenadores pedagógicos e professores da EJA (Educação de Jovens e Adultos) das redes municipal e estadual.

Durante o encontro foram debatidos temas como o significado da EJA no contexto atual e as perspectivas dos alunos ao retomarem seus estudos, além do conhecimento prévio que esses alunos levam para a escola, e a EJA na atualidade, onde ocorreram muitas mudanças desde sua idealização na década de 1950 por Paulo Freire. Outro ponto foi relacionado ao perfil dos professores e sua visão em relação ao processo ensino aprendizagem desses alunos.

A Doutora no Tema Valéria Cavalcante também abordou a EJA como modalidade de educação, que difere do ensino tradicional, ou regular como é mais chamado, além de destacar a importância dos temas a serem trabalhados em sala de aula, já que é preciso haver uma diferenciação as abordagens, por se tratarem de adultos.

Outra questão em destaque foram os índices da educação no Estado de Alagoas, além da questão do analfabetismo que apesar da queda ainda se manifesta no Brasil, com maiores índices na região nordeste.

A palestra Construindo a Prática Pedagógica na EJA- Possibilidades e Perspectivas faz parte da formação continuada desenvolvida pela SEMED, que tem a frente à Secretária Cyntia Alves, com a participação da Coordenadora responsável pelo EJA no município, Catarina Sodó.

Fonte: Assessoria