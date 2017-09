ÁUDIO: Governador Renan Filho e Marcius Beltrão falam sobre a revitalização do Rio São Francisco

O governador de Alagoas, Renan Filho, juntamente com o governador de Sergipe, Jackson Barreto, viajaram por alguns estados que são banhados pelo rio São Francisco como forma de preocupação e ao mesmo tempo de cobrança do governo federal para que haja o quanto antes a Revitalização do rio da Integração Nacional.

Renan Filho chegou a Penedo neste sexta-feira, 15, e concedeu uma entrevista à imprensa como também o prefeito da cidade, Marcius Beltrão, que além de falar do rio São Francisco falou também na restauração do Theatro Sete de Setembro.

por Redação