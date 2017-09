Jovem é morto com seis tiros de espingarda em Teotônio Vilela

Um jovem, identificado apenas como “Negro do Valtinho”, foi assassinado com pelo menos seis tiros de espingarda, na tarde deste sábado, 16, no município de Teotônio Vilela.

O Grupamento de Polícia Militar (GPM) do município informou que os algozes,armados de espingarda 12, se aproximaram da vítima e efetuaram os disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida por pelo menos seis tiros e morreu antes mesmo de receber atendimento médico.

A PM informou que ele é conhecido por ter envolvido com o tráfico de drogas nos bairro de Portelinha e Gerais. Após o crime, equipes do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC) foram acionadas para os devidos procedimentos.

O autor do crime ainda é desconhecido. Equipes do GPM realizam rondas na região para localizar possíveis suspeitos.

Fonte: AL24horas