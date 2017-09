Penedense realiza coletivo visando a estreia na Série B do Alagoano no próximo domingo, 17

O técnico do Sport Club Penedense, Evanilson Nunes, realizou nesta sexta-feira, 15, o coletivo de apronto visando a estreia na Série B do Campeonato Alagoano no próximo domingo, 17, contra o Desportivo de Aliança na cidade de Passo do Camaragibe.

Durante o treinamento, foi trabalhado a organização da equipe principalmente quando os jogadores não estiverem com a posse da bola. Algumas jogadas ensaiadas foram trabalhadas. Evanilson ficou mais na postura do time dentro de campo, o posicionamento correto para surpreender o adversário.

Para este primeiro compromisso na Série B do Alagoano, o Penedense vai ter sete baixas importantes. Marcos Bala e Wagner não estão 100% recuperados de contusão e foram poupados. André Saúde, Thiago, William, Cícero e Anderson ainda não foram regularizados e talvez estarão a disposição a partir do jogo da próxima quarta-feira, 20, quando o time ribeirinho enfrentará o Zumbi no estádio Dr. Alfredo Leahy, em Penedo.

Diante desses problemas, o técnico montou um time com jogadores que praticamente vinha jogando os amistosos na pré-temporada do clube. As novidades irão ficar por conta do jovem goleiro Mateus, que vai fazer sua estreia no time profissional; do volante Tiago e do atacante Gustavo, todos jogadores da base do Sport Club Penedense.

O provável time do Penedense que irá enfrentar o Desportivo Aliança no domingo,poderá ser: Mateus. Elenilton, Casinha, Wesley e Drey. Waldemir, Tiago, Giovane e Jan. Wesley e Gustavo.

por Redação