Polícia Militar apreende 40 quilos de maconha próximo à Av. Rotary, em Maceió

A Polícia Militar de Alagoas apreendeu, na tarde deste sábado (16), 40 quilos de maconha próximo à Avenida Rotary, que fica no bairro Gruta de Lourdes, em Maceió. Uma pessoa foi presa em flagrante.

Segundo o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), a droga estava na posse de Nataniel Martins da Silva, de 24 anos. Ele já vinha sendo monitorado pelas equipes de Inteligência do BPTran e também do do Estado Maior Geral.

De acordo com o BPTran, Silva estava prestes a realizar a comercialização do entorpecente, mas foi surpreendido pelos policiais. Além da grande quantidade de maconha, a polícia encontrou com ele uma balança de precisão.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, onde deve ser ouvido pela Polícia Civil.

Fonte: G1/AL