TRE vai extinguir 13 zonas eleitorais no interior de Alagoas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou o início da implementação do planejamento relativo ao rezoneamento das zonas eleitorais em Alagoas. Com isso, 13 das 50 zonas no interior do estado serão extintas.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) informou que vai publicar uma resolução com as definições sobre o tema.

“Tentamos de todas as formas mostrar ao TSE que a extinção destas Zonas Eleitorais nos traria muito mais prejuízos que benefícios, inclusive solicitamos o apoio de senadores, deputados federais e vereadores para sensibilizarmos o ministro Gilmar Mendes, porém não obtivemos êxito. Agora nos resta cumprir o que foi determinado, buscando minimizar os danos aos eleitores alagoanos”, lamentou o desembargador José Carlos Malta Marques.

Veja a lista com as zonas a serem extintas

4ª Zona – Anadia

23ª Zona – Capela

24ª Zona – Colônia Leopoldina

25ª Zona – Maragogi

30ª Zona – Igreja Nova

32ª Zona – Piranhas

35ª Zona – Junqueiro

36ª Zona – Limoeiro de Anadia

38ª Zona – Piaçabuçu

41ª Zona – Santa Luzia do Norte

42ª Zona – Olho D’Água das Flores

43ª Zona – Maribondo

52ª Zona – Matriz de Camaragibe

Fonte: G1/AL