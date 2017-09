AO VIVO: Am São Francisco e Web Rádio OparaNews transmitem Desportivo Aliança e Penedense hoje, 17, às 15h

A equipe esportiva da Emissora Rio São Francisco e da Web Rádio OparaNews, formada por: Valdi Fernando (Narrador), Walder Lima (Comentarista) e Walberth Lima (Plantonista) irá transmitir a estreia do Sport Club Penedense na Série B do Alagoano 2017 neste domingo, 17, a partir das 15h. O time ribeirinho enfrenta o Desportivo Aliança na cidade de Passo do Camaragibe.

ACESSE E OUÇA AO VIVO:

AM São Francisco – 1490Khz ou pelo aplicativo: https://www.radios.com.br/aovivo/radio-rio-sao-francisco-1490-am/46076

Web Rádio OparaNews: https://www.radios.com.br/aovivo/opara-news/27871

por Redação