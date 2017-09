Audiência pública sobre privatização da Eletrobras e CHESF será realizada em Penedo

Os Urbanitários de Alagoas, através do vereador da cidade de Penedo, Fagner Matias-PDT, garantiram a realização de audiência pública na Câmara de Vereadores, visando discutir a privatização da CHESF/ELETROBRAS. Audiência será realizada no dia 27 de outubro na cidade de Penedo-AL.

A audiência foi solicitada no dia 15 de setembro, quando os Urbanitários participaram de ato em defesa do Rio São Francisco, em Penedo, onde governadores do Nordeste se posicionaram também contra a privatização da CHESF. Na ocasião, o Sindicato aproveitou para entregar ao governador Renan Filho, um dossiê sobre os impactos negativos da privatização da CEAL.

Os Urbanitários defendem que privatizar a Eletrobras é privatizar o Rio São Francisco, pois são os rios que geram energia através das dezenas de hidroelétricas espalhadas pelo país. Se o governo vender a CHESF ele estará vendendo o Rio São Francisco junto, pois sem o rio não há energia.

Além da questão estratégica, o Rio São Francisco também tem uma função social. Sua vazão caiu dos seus 2.850 metros cúbicos por segundo para apenas 500 metros cúbicos por segundo, ou seja, ele está no seu estado mortal.

São 35 milhões de habitantes que moram no entorno da bacia do São Francisco. Essa população será fatalmente atingida por uma possível privatização, pois o manejo do rio ficará nas mãos do capital privado, que só visa o lucro.

