CRB perde para o Brasil de Pelotas no Rio Grande do Sul

O CRB segue a sua campanha de altos e baixos no Campeonato Brasileiro da Série B. Na tarde deste sábado (16), o time regatiano foi até o Rio Grande do Sil enfrentar o Brasil de Pelotas e numa partida pegada, com campo pesado por conta da chuva, o “Galo” acabou sendo derrotado por 2 a 0.

Com o resultado o CRB permaneceu com 32 pontos e caiu para 13ª posição na tabela da competição nacional. O próximo compromisso do time alagoano será diante do Criciúma no Estádio Rei Pelé. O Brasil de Pelotas chegou aos 33 pontos, ultrapassou a equipe regatiana e agora ocupa a 9ª colocação e terá pela frente o Ceará fora de casa.

Fonte: Minuto Esportes