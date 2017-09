Vítima de latrocínio, idoso é morto a pauladas em São Brás

Um homem idoso, de idade não informada, identificado como José Florêncio, foi vítima de latrocínio, neste sábado (16), em São Brás, Agreste alagoano. O senhor teria sido morto a pauladas.

A polícia acredita que a vítima, que durante muitos anos atuou como operador dos transmissores da Rádio Cultura de Arapiraca, estava com uma quantia grande de dinheiro em casa, devido a venda de um terreno realizada há poucos dias, e isso tenha atraído a atenção dos bandidos, que o mataram para levar a quantia.

O corpo do idoso foi encontrado no chão, ao lado da cama, com ferimentos na cabeça. gato da vítima ficou ao lado do idoso durante todo o tempo.

Policiais acionaram o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) para realização dos procedimentos cabíveis.

