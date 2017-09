ÁUDIO: Técnico do Penedense comemora empate fora de casa contra o Desportivo Aliança

O técnico do Sport Club Penedense, Evanilson Nunes, falou com exclusividade com a equipe da AM São Francisco e falou como ele observou o time no empate em 1 a 1 com o Desportivo Aliança, fora de casa, na tarde deste domingo, 17, pela 1ª rodada da Série B do Campeonato Alagoano 2017.

Na entrevista Evanilson convocou a torcida ribeirinha para apoiar o time no jogo desta quarta-feira, 20, no estádio Dr. Alfredo Leahy contra a equipe do Zumbi de união dos Palmares.

Confira o áudio abaixo:

por Redação