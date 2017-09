BPA apreende mais de 60 pássaros silvestres no interior de Alagoas

Uma operação do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) apreendeu, no último sábado (16), 62 pássaros silvestres nas cidades de Boca da Mata e São Miguel dos Campos, que ficam na Zona da Mata de Alagoas.

Segundo o BPA, entre as espécies dos animais resgatados estão canário da terra, sibite, sanhaço, papa capim e craúna, que são criados com maior frequência em situação irregular.

Nove pássaros foram encontrados com José Milton, de 40 anos, em Boca da Mata, e 46 pássaros com José Geraldo, de 60 anos, em São Miguel dos Campos. Outros sete animais foram apreendidos em via pública sem identificação de criador.

Tanto José Milton quanto José Geraldo foram conduzidos às Delegacias de Polícia Civil de cada município, onde foram lavrados os Temos Circunstanciados de Ocorrência.

O Batalhão Ambiental tem intensificado as fiscalizações em todo o Estado e salienta que, para tornar-se um criador licenciado, o indivíduo deverá realizar um cadastro junto ao IBAMA.

Fonte: G1/AL