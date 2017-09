Casal investe mais de R$ 1,5 milhão no abastecimento de Piaçabuçu

A Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) está investindo mais de R$ 1,5 milhão, com recursos próprios, na melhoria do abastecimento de água de Piaçabuçu, município da região do Baixo São Francisco.

Os recursos estão sendo aplicados na instalação de uma nova estação de captação de água bruta, que será feita por meio de flutuantes, e na interligação de seis quilômetros de adutora – obra que já está em andamento.

A medida foi necessária em virtude das constantes reduções de vazão do rio São Francisco e do avanço da cunha salina, que prejudicaram a captação e o tratamento da água. Com a nova captação, distante seis quilômetros da atual, espera-se reduzir o efeito da cunha salina.

As obras de interligação da adutora, no trecho que passa no povoado Penedinho, zona rural de Piaçabuçu, foram visitadas pelo presidente da Casal, Clécio Falcão, e pelo prefeito do município, Djalma Beltrão, na última sexta-feira (15). “Até o final de outubro essa obra deverá ser concluída”, sinalizou Clécio Falcão. Ainda segundo ele, a obra faz parte do Plano de Investimentos da companhia.

Outra medida que visa melhorar o abastecimento de Piaçabuçu é a construção de um reservatório de água bruta, que deverá receber cerca de R$ 2 milhões em recursos do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF). O projeto para essa obra foi elaborado numa parceria entre a Casal e o Comitê.

O objetivo é que esse reservatório possa continuar enviando o líquido para a Estação de Tratamento de Água (ETA), que, por sua vez, fornece o produto à população, mesmo durante eventuais paradas da captação, no rio São Francisco, em virtude da salinização.

A visita à obra de interligação da adutora, no povoado Penedinho, também contou com a presença de secretários municipais de Piaçabuçu e do secretário-adjunto de Gestão Interna da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), Victor Vigolvino.

Fonte: Agência Alagoas