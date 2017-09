Inscrições para Pronatec Voluntário podem ser realizadas até 10 de outubro

As inscrições para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foram adiadas pelo Ministério da Educação (MEC) e serão feitas a partir do dia 26 de setembro até 10 de outubro. Com o intuito de capacitar os jovens para o mercado de trabalho, os cursos profissionalizantes são voltados para estudantes acima de 15 anos que concluíram ou estejam cursando o ensino médio.

Em Maceió, as pré-matrículas serão realizadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), localizada na Avenida da Paz, nº 1.108, no Jaraguá, entre 9h e 14h. O executivo municipal da capital também realizará as inscrições na sede da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur).

Já no interior do Estado, o cadastro pode ser feito nas Secretarias de Turismo dos municípios de Coruripe, Maragogi, Arapiraca, Delmiro Gouveia, Japaratinga, Marechal Deodoro, Palmeira dos Índios, São Miguel dos Milagres e Penedo.

Neste 3º lote de matrículas as vagas são para cursos nas áreas de Gestão e Negócios, Segurança, Recursos Naturais, Produção Industrial, Produção Cultural e Design, Infraestrutura, Desenvolvimento Educacional e Social, Informação e Comunicação e Ambiente e Saúde.

Os inscritos receberão no ato da pré-matrícula uma carta de encaminhamento informando o protocolo para validação da inscrição e o período de início e término da oferta do curso, além do prazo máximo para acesso à plataforma.

O Pronatec é uma iniciativa dos Ministérios do Turismo (Mtur) e da Educação (MEC), que oferecem cursos técnicos em todo o país. Para se cadastrar, o estudante deverá apresentar a Carteira de Identidade (RG), o Cadastro de Pessoa Física (CPF) o comprovante de residência, comprovante de escolaridade e email. Mais informações no site http://pronatec.mec.gov.br ou pelo telefone 98705-7998.

Fonte: Agência Alagoas