Pacientes do programa do Glaucoma devem ser reavaliados

A Secretaria de Saúde de Marechal Deodoro informou nesta segunda-feira (18) que 21 pacientes cadastrados no programa do Glaucoma vão passar por uma nova consulta. Essas pessoas foram avaliadas após o golpe do falso da doença.

A Polícia Federal investigou um grupo criminoso que dava diagnósticos falsos da doença para desviar recursos do SUS. Três pessoas, entre elas um médico, foram presas. Após as prisões, o presidente do Conselho Regional de Medicina, Fernando Pedrosa, disse que os médicos envolvidos no esquema podem ter o registro profissional cassado.

Em junho, pacientes do programa de Glaucoma de Marechal Deodoro se queixaram de reações após a troca de colírio. Em agosto, a Secretaria de Saúde realizou um mutirão de consultas. Na ocasião, 167 pessoas foram reavaliadas e destas, 21 não apresentaram sintomas e tiveram o colírio suspenso.

Segundo o oftalmologista Roberto Cesar, o colírio foi suspenso nos pacientes que não apresentavam sintomas visíveis.

“Durante o mutirão, os pacientes que a princípio não apresentaram sintomas visíveis de glaucoma, nós suspendemos o colírio para que, após um mês, a consulta seja refeita e nós possamos ter certeza se o paciente sofre de glaucoma ou se é alguma outra patologia, como problema de pressão, por exemplo”, explicou o médico.

Fonte: G1/AL