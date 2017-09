Papa Capim participa de programa do Rodrigo Faro

No Hora do Faro deste domingo (17), o humorista Tirullipa vai ajudar a animar a plateia do programa. Um dos convidados é o Youtuber Cláudio dos Santos, famoso na internet como “Papa Capim”.

Os vídeos do servente de pedreiro, de 43 anos, já contabilizam milhões de visualizações no YouTube. No programa, Cláudio teve a chance de mudar sua vida com os prêmios oferecidos pela produção do Hora do Faro, mas como nada é tão fácil, o Youtuber teve que participar de um desafio bem divertido.

Na prova, ele se junta com Tirullipa e os dois colocam fantasias bem inusitadas para participar da brincadeira. Depois, o Papa Capim, Rodrigo Faro e Tirullipa se divertem em mais um Dança Gatinho especial.

Desta vez, eles dançaram um dos sucessos do grupo É o Tchan!. O filho de Tiririca vira Débora Brasil, enquanto o apresentador se veste de Carla Perez, e Cláudio fica careca para mostrar sua desenvoltura na pele do bailarino Jacaré. Foi hilário!



