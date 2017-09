Penedense empate fora de casa na estreia da Série B do Alagoano 2017

O Sport Club Penedense, clube mais antigo de Alagoas, foi até a cidade de Passo do Camaragibe, na tarde deste domingo, 17, enfrentar o Desportivo Aliança pela 1ª rodada da Série B do Campeonato Alagoano de 2017 e conseguiu um empate com gosto de vitória.

O time ribeirinho viajou com várias baixas no seu elenco por conta de regularização de jogadores junto ao BID da CBF. Apesar das dificuldades, o time demonstrou muita garra e determinação em conseguir uma vitória mesmo jogando fora de Penedo. Na primeira etapa, como é normal, o time sentiu a falta de entrosamento, mas foi suprida pela perseverança e a força de vontade.

O primeiro gol da partida foi assinalado por Cassiano aos 17 minutos do primeiro tempo para o Desportivo Aliança. Após sofrer o gol, o Penedense não se retrancou e buscou o empate que veio aos 37 minutos ainda da etapa inicial por intermédio de Jan em uma bela cobrança de falta.

Gol do Desportivo Aliança

Gol do Penedense

O setor do campo que mais preocupava a torcida como também o técnico do Penedense, Evanilson Nunes, era o gol. O jovem goleiro Mateus, de 17 anos, foi selecionado e confirmado como titular na sexta-feira, 15, no coletivo de apronto do time. Mateus sentiu a responsabilidade e falhou no gol do Desportivo Aliança. Mas, depois da conversa com o treinador de goleiro, Luciano, voltou mais confiante para a etapa inicial e o time não sofreu mais nenhum gol.

O resultado de 1 a 1 durou até o final da partida. As duas equipes somam um ponto da tabela de classificação.

O próximo compromisso no Penedense na Série B do Alagoano 2017 será nesta quarta-feira, 20, no estádio Dr. Alfredo Leahy, em Penedo, contra o Zumbi de União dos Palmares.

FICHA TÉCNICA:

Jogo: Desportivo Aliança x Penedense

Campeonato: Série B do Alagoano 2017

Data: 17/09/2017

Hora: 15h

Local: Estádio Flor do Camará

Cidade: Passo do Camaragibe

Árbitro: Anderson Gomes

Assistentes: Esdras Mariano e Maria de Fátima

Renda e Público: portões fechados

Times:

Penedense: Mateus. Everton, Casinha, Elenilton, Drey. Waldemir, Tiago, Geovane e Jan. Gustavo e Wesley (Danilo).

Desportivo Aliança: Marcos. Ildo, João Paulo, Junior e William. Baiano, Paulinho (Henrique), Juliano (Savio) e Cassiano. Belo Sales e Renato (Jeferson). Técnico:

Gols:

DESPORTIVO ALIANÇA: 17 minutos – Cassiano

PENEDENSE: 37 minutos – Jan

por Redação