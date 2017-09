Codevasf estrutura atividades produtivas no sertão alagoano

Produtores familiares do município de Major Izidoro, no sertão alagoano, estão melhor preparados para desenvolverem suas atividades produtivas. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) estruturou a comunidade com uma série de equipamentos nas áreas de apicultura, agricultura familiar e produção leiteira. A população também foi beneficiada com um peixamento em um açude comunitário no último final de semana durante as comemorações do aniversário de emancipação política do município, oportunidade em que também foram entregues os materiais.

Na área apícola, cerca de 13 famílias foram beneficiadas com kits de apicultura. Elas foram inseridas na Rota do Mel em Alagoas, uma iniciativa do Ministério da Integração Nacional para estruturação de rotas produtivas de acordo com a vocação produtiva regional. Cada kit familiar é composto por colmeias, melgueiras, cera, pares de botas e de luvas, macacões, suportes de colmeias e fumigador. Somente nessa ação a Codevasf investiu cerca de R$ 52 mil, beneficiando a Associação Quilombola Puxinanã.

A atividade de produção leiteira de Major Izidoro também recebeu investimentos na ordem de R$ 100 mil. Esses recursos beneficiaram a Associação Comunitária do Sitio Barra dos Dois Riachos com o repasse de um tanque de expansão e resfriamento de leite, o que irá proporcionar a coleta de leite em um único ponto e a melhoria da qualidade do produto. Atualmente, a associação produz em média de 1.800 litros de leite por dia.

Outra ação como parte desses investimentos da Codevasf beneficiou os agricultores familiares da Associação Comunitária do Sitio Barra dos Dois Riachos de Major Izidoro com a aquisição e repasse de uma patrulha mecanizada composta por um trator agrícola, uma carreta agrícola, uma grade aradora, uma grade niveladora, uma plantadeira de grãos, uma carreta pipa, uma colhedeira, uma ensiladeira de forragem, um implemento lâmina frontal para trator e uma batedeira de cereais.

A associação possui 46 sócios, um rebanho de 391 animais e aproximadamente 216 hectares de terra, onde são produzidos principalmente milho, feijão, sorgo e palma forrageira. Com esses investimentos será possível a redução do esforço e o aumento da área para o plantio das forragens.

Para o superintendente regional da Codevasf em Alagoas, Antônio Nélson de Azevedo, esses investimentos no município ocorrem em um momento de comemoração para Major Izidoro. “Trouxemos hoje a patrulha mecanizada e o tanque de resfriamento de leite. Essa é uma data que precisamos comemorar e que será um marco no desenvolvimento agropecuário do município”, declarou Azevedo durante a entrega dos equipamentos.

O diretor da Área de Gestão de Empreendimentos de Irrigação da Codevasf, Napoleão Casado, destacou os investimentos realizados pela Companhia em Major Izidoro. “Estamos aqui para cumprir um compromisso como servidor público e felizes por trazer para cá algumas ações para estruturação da agricultura familiar. A população de Major Izidoro pode contar com a Codevasf, seja aqui na superintendência regional de Alagoas ou em Brasília, na sede da companhia”, declarou Napoleão, que representou o presidente da Codevasf, Avelino Neiva, no evento.

Peixamento e piscicultura familiar

Os piscicultores familiares de Major Izidoro também receberam investimentos da Codevasf com o repovoamento de açudes comunitários que são utilizados para atividades de piscicultura familiar para geração de trabalho e renda.

Segundo o chefe do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba da Codevasf, Vinicius Dias Filho, foram inseridos cerca de 52 mil alevinos e peixes juvenis das espécies tilápia e tambaqui de grande valor comercial.

Ele explica que esses repovoamentos foram realizados em duas etapas. “O primeiro repovoamento foi realizado em comunidades rurais do município e o segundo ocorreu neste sábado durante as festividades de emancipação política de Major Izidoro. Ao todo, realizamos o repovoamento de 10 açudes comunitários, que devem se refletir em renda e alimento para a população”, afirmou o chefe do centro.

A entrega dos equipamentos e o peixamento contaram com a presença de diversas autoridades, como o senador Benedito de Lira; da prefeita de Major Izidoro, Santana Mariano; vereadores, secretários municipais e técnicos da Codevasf, entre outros, além de populares.

Fonte: Assessoria