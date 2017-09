CSA bate Tombense com um gol em cada tempo e fica perto da vaga na Série B

O CSA abriu grande vantagem no mata-mata decisivo contra o Tombense. E não é um confronto qualquer. Em jogo está uma vaga na Série B de Brasileiro, uma posição que muda o patamar do clube. Nesta segunda à noite, o atacante Michel foi o nome da partida. Ele sofreu a falta que resultou na expulsão de Natan, no primeiro tempo, e ainda abriu o placar na vitória do Azulão por 2 a 0. O segundo gol foi anotado por Boquita, nos acréscimos da etapa final. O jogo também marcou a estreia do técnico Flávio Araújo no time alagoano. Começou bem o trabalho.

– Foi uma vantagem boa. A gente sabia da força deles aqui, até porque não tinham perdido ainda. Eles perderam um homem ali no primeiro tempo e, numa jogada construída pelo professor (Flávio Araújo, o técnico do CSA) com uma semana de trabalho, o Michel fez o gol. Depois, o Boquita também deixou o dele e vencemos bem. Agora é trabalhar para buscar a vaga em Maceió, sempre com os pés no chão – comentou o lateral Celsinho.

O time alagoano venceu no Almeidão e leva para o jogo de volta, em Maceió, a vantagem de perder até por um gol de diferença. Vitória do Tombense por 2 a 0 puxa a decisão da vaga para os pênalits. A partida que fecha o mata-mata está marcada para a próxima segunda-feira, às 20h30, no Estádio Rei Pelé.

Michel toma conta

O Tombense tomou a iniciativa da partida, mas faltou força ofensiva. Ewerton Maradona tentava muito pela direita, mas sem levar muito perigo ao goleiro Mota. Comandava o cerco. O CSA adotou uma postura mais defensiva e partiu apenas na boa, sem afobação. Edinho levou perigo numa arrancada pela direita, assustou. Aos 34 minutos, o lance capital. O volante Natan fez falta dura em Michel, tinha amarelo, e foi expulso.

O prejuízo foi enorme para o Tombense. Aos 42, Michel cabeceou na trave do time mineiro e a bola ainda bateu em Darley antes de sair. Foi apenas o ensaio. Dois minutos depois, Marcos Antônio cobrou escanteio pela esquerda e Michel apareceu para cabecear no primeiro pau, bem no cantinho do goleiro do Tombense: 1 a 0.

CSA controla o jogo no 2º tempo

O segundo tempo foi mais morno. Com um jogador a menos, o time mineiro não arriscou muito no ataque. Levantou algumas bolas, sem forçar. O CSA teve uma ótima chance, num chutaço de longe de Daniel Costa, aos 15. Também teve polêmica. Michel foi lançado em condição normal, entraria livre na área do Tombense, mas o bandeira marcou impedimento. Sobraram reclamações dos jogadores do time alagoano. Aos 33, mais CSA. Wellington furou feio na área do Tombense e Caíque bateu livre. Wellington Carvalho salvou na pequena área. Aos 46 minutos, o chute fatal. Boquita recebeu de Daniel Costa e acertou um belo chute de fora da área, no cantinho. Foi assim o segundo gol do Azulão no Estádio Antônio de Almeida.

Fonte: Globoesporte