Divulgados locais de 13 novos pardais de fiscalização eletrônica em Maceió

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) divulgou nesta segunda-feira (24), a localização de 13 novos pardais de fiscalização eletrônica em Maceió (veja a lista completa e endereços abaixo).

A capital já conta com 10 pardais operando na cidade. Nove deles têm o limite da velocidade de 60 km/h e um de 50 km/h.

Os novos equipamentos começam a funcionar a partir do dia 30 de setembro. De acordo com o superintendente da SMTT, Antônio Moura, os locais de funcionamento já começaram a ser demarcados.

“Em seguida, os equipamentos serão instalados, aferidos pelo Inmetro e a execução do período educativo para somente depois começar a fiscalização”, afirma Moura.

Confira abaixo os novos pontos

Avenida Menino Marcelo (cruzamentos com os conjuntos José Tenório e Henrique Equelman);

Avenida Rotary (em frente ao Condomínio Recanto da Rotary);

Avenida Josefa de Melo (próximo ao Parque Shopping Maceió);

Avenida Muniz Falcão (em frente à FAT);

Avenida Assis Chateaubriand (próximo à entrada do Pontal da Barra e à fábrica de Gelo Sorriso);

Avenida Silvio Vianna (entre as barracas Lopana e Kanoa);

Rua Empresarial Jorge Montenegro Barros (na Santa Amélia, próximo à empresa São Francisco);

Avenida Durval de Góes Monteiro (em frente à Dona Valmira);

Avenida Governador Afrânio Lages (próximo ao Residencial Vale do Sol);

Rua do Imperador (cruzamento com a Rua Barão de Atalaia, Centro);

Rua Barão de Atalaia (cruzamento com a Rua do Imperador);

Rua Melo Moraes (cruzamento com a Rua do Sol);

Rua do Sol (cruzamento com a Rua Melo Moraes).

Fonte: G1/AL