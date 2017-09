JOGO DO PENEDENSE X ZUMBI TERÁ TORCIDA NO ALFREDO LEAHY

Era grande a expectativa da estréia do glorioso Penedense no campeonato estadual da segunda divisão, devido a liberação de jogadores importantes, logística da viagem para Passo de Camaragipe, distante 248 km da querida Penedo e de outros fatores, para a ansiedade de uma estréia. Tudo resolvido, menos a liberação de jogadores importantes que não foram liberados para jogar, mais o objetivo foi alcançado, com um grande resultado, diante de um forte adversário o Desportivo Aliança, que respeitou demais o alvi-rubro que saiu com o empate de 1×1, quando jogou melhor e o resultado também poderia ter sido melhor, com a vitória que merecida foi. O time com 80% garotos da base, mais com vontade de ganhar seu espaço no time profissional, não nos decepcionaram e jogaram muita bola, honrando a camisa do glorioso e calando a boca de alguns críticos que ainda não acreditam e às vezes preferem uma seleção de fora do que o que temos de melhor na nossa região, rica de talentos. Agora, às atenções voltam para uma semana decisiva e importante de dois jogos em casa, no Alfredo Leahy, totalmente liberado e apto para receber a sua fanática e apaixonada torcida. E já nessa quarta-feira (20/9), tem Penedense x Zumbi de União dos Palmares, e no domingo(24/9) será a vez de receber o São Domingos. Agora é com você torcedor amigo, de dar seu apoio e caminhar passo a passo com o ribeirinho nessa competição, bastante dificil , aonde nove equipes estão disputando apenas uma vaga para a divisão de elite do campeonato alagoano de 2018, em um regulamento que só tem jogos de ida e nada de volta.



