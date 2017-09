Prefeitura de Penedo realiza grande intercambio esportivo

A Coordenadoria de Esportes do Município, realizou nesse domingo (17) junto com a Equipe de Handebol de Penedo e com a participação de esportistas de outras modalidades, um intercâmbio esportivo, permitindo a interação entre adolescentes, jovens e adulto em diversas modalidades esportiva.

As partidas iniciaram às 10h com o futsal masculino entre a equipe do Colégio Estadual e a seleção de Gararu que se consagrou campeã ganhando de 1 x 0. Logo em seguida houve as partida de handebol feminino e masculino, que por pouco não obtivemos a vitória. E pra fechar com chave de ouro a equipe do Penedo Esporte Clube, dirigido pelo treinador Carlinhos ganhou de 3 x 1.

A realização do intercâmbio, de acordo com o professor Denis Soares, foi uma ação de confraternização que vem permitindo o fortalecimento da relação esportiva regional.

“Acreditamos que o esporte aproxima as pessoas, permitindo a valorização e o fortalecimento à convivência respeitosa e harmoniosa, e isso nos motivou a tornar essa confraternização nós e o pessoal de Gararu/SE”, afirmou.

Ele ressaltou ainda que a Prefeitura de Penedo tem dado o apoio necessário, para que o esporte seja um mecanismo de integração e de relação social.

