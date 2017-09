Procon Alagoas disponibiliza número de Whatsapp para atender consumidores

O Procon de Alagoas disponibiliza, a partir desta segunda-feira (19), um número para receber denúncias e tirar dúvidas dos consumidores via Whatsapp. A nova ferramenta vai garantir maior celeridade no atendimento, com o retorno de seu pedido em tempo real.

O telefone para contato é (82) 9 8889-6619 e já está à disposição da população alagoana. O atendimento com a nova ferramenta é feito durante o horário de funcionamento do órgão estadual, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Por isso, as solicitações feitas fora deste período podem ter um prazo maior para retorno.

O serviço, que já está em funcionamento, conta com uma equipe preparada para atender o consumidor sempre que uma demanda for gerada no aplicativo de mensagens.

De acordo com o superintendente do órgão, João Neto, os casos recorrentes de infrações cometidas pelos fornecedores trouxeram a necessidade da expansão da atuação do instituto.

“A implantação deste novo meio de comunicação vai contribuir para dar maior conforto e melhor qualidade aos serviços prestados. Sem dúvidas, o Whatsapp é uma ferramenta fácil de usar, permitindo, inclusive, que os consumidores enviem fotos de denúncias em tempo real”.

Vale ressaltar que o número não serve para formalizar reclamações, que continuam sendo feitas nos polos do órgão e online por meio do autoatendimento, no site oficial do Procon Estadual (http://www.procon.al.gov.br/auto-atendimento-procon).

Fonte: Agência Alagoas