Programação do aniversário do Theatro Sete de Setembro segue até o próximo sábado (30)

Após a reinauguração em grande estilo do Theatro Sete de Setembro na última sexta-feira (15), com a apresentação do Maestro do “Rei” Roberto Carlos, Eduardo Lages, com seus principais sucessos e as participações das cantoras Joana e Rosemary, a programação na primeira casa de espetáculo de Alagoas segue em comemoração aos seus 133 anos.

Entre os dias 16 a 30 de setembro a Secretaria Municipal de Cultura preparou diversos espetáculos gratuitos. A programação inclui apresentação de coral, stand up comedy, musicais e espetáculos teatrais. No último sábado(16), apresentaram-se o Coral Vozes de Coruripe, além da peça Calabar- Poema Dramático de Ledo Ivo. Nessa Sexta-feira (22), as apresentações prosseguem com o Coco de Roda Xique-Xique a partir das 19h, confira a programação completa.

Programação

22/09 – Sexta – 19h – Cocô de Roda Xique Xique 20h – Cordel do Amor Sem Fim 21h – Volta Seca

23/09 – Sábado – 19h – Caboré, A Ópera da Moça Feia 20h – Chau do Pife

29/09 – Sexta – 19h – Ponto C – Stand Up Comedy 20h – Camerata da Ufal

30/09 – Sábado – 19h – Os Três Coroados 20h – Coretfal

Fonte: Assessoria