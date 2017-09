Roubos a estabelecimentos comerciais caem 32,3% em Alagoas, diz Polícia Civil

A Polícia Civil (PC) divulgou, na manhã desta terça-feira (19), um levantamento que mostra a redução de 32,3% de roubos em estabelecimentos comerciais em Alagoas.

De acordo com a nota da assessoria, os dados do Núcleo de Estatística e Análise Criminal (Neac), da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/AL), apontam uma queda de roubo a estabeelecimentos entre janeiro e setembro deste ano, comparado ao mesmo período do ano anterior.

No entanto, segundo o Neac, os números de crimes contra estabelecimentos reduziram em todos os meses deste ano.

Segurança

Para o secretário da Segurança Pública, o coronel Lima Júnior, os números são motivos de comemoração porque mostram os efeitos do trabalho da polícia no Estado.

“Nós estamos reduzindo vários tipos de crimes no Estado e o roubo a estabelecimento comercial é mais uma modalidade que apresenta queda. Isso é reflexo do trabalho integrado que as polícias vêm realizando com o reforço da Força Tarefa, atrelado às estratégias de investigação”, disse o secretário.

Em Maceió o percentual de redução de janeiro a setembro é de 25,6%. já em julho, a redução foi de 22,2% e foram registrados 21 roubos, no mesmo período do ano passado foram 27 ocorrências.

Já em Arapiraca, a redução desse tipo de crime foi de 58,21%, comparando de janeiro a setembro de 2017 e 2016. Em agosto foram registrados apenas sete casos e no ano passado foram 10.

Fonte: G1/AL