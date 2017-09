Prefeitura de Penedo promove I Seminário de Eficiência Administrativa

Na próxima quinta-feira (28), a Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria de Planejamento (SEPLAG) estará realizando o I seminário de Eficiência Administrativa com o tema, “A motivação como base do funcionalismo público, no Ginásio do Complexo Educacional e Esportivo Governador Moacir Andrade (Antigo Sesi), como parte do Programa de capacitação e eficiência administrativa.

O objetivo é capacitar os servidores públicos municipais, sejam efetivos, comissionados e contratados, a palestra de lançamento do programa será proferida por Pedro Paulo Luz, um palestrante nacionalmente conhecido, diretor presidente da empresa TC Treinamentos, palestrante credenciado a Academia Brasileira do Palestrante, habilitada pela (ABTD), Associação Brasileira de Treinamentos e Desenvolvimento, filiada à IFTDO – International Federation of Training and Development Organisation.

A prefeitura de Penedo também como parte do programa de Capacitação e eficiência administrativa estará oferecendo aos servidores municipais a possibilidade de fazer três cursos de capacitação, tendo como condição a presença no referido seminário.

As fichas de inscrições com informações dos cursos estão sendo entregues nas secretarias municipais. Segue lista dos cursos oferecidos pela Seplag, cada funcionário poderá se inscrever em até três cursos.

1-Motivação pessoal

2-Marketing pessoal

3-Planejamento estratégico

4-Gestão de contratos

5-Elaboração de projetos e termo de referência

6-Planilhas de excel

7-Importância das redes sociais como ferramenta de trabalho

Fonte: Assessoria