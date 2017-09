Menor é preso com arma de fogo em Penedo

Por volta das 08:30 horas de ontem, 20/09, a guarnição da Rocam foi acionada via COPOM para averiguar uma tentativa de homicídio cometida por D.S.S. em desfavor de seu primo, 18 anos vulgo Neném na rua C do bairro Raimundo Marinho (Vila Matias), parte alta de Penedo. Ao chegar no local, a vítima nos indicou onde estaria o acusado e os policiais prontamente foram até o local.

Quando a vítima adentrou na residência o autor, o menor com as iniciais D. S. S., 17 anos, que também é conhecido na cidade por vários crimes, efetuou um disparo em direção a Neném. Ao ouvir o disparo, a guarnição seguiu de imediato em direção do autor que ao avistar os policiais empreendeu fuga. Durante a perseguição o menor efetuou mais um disparo, desta vez em direção aos policiais, tendo a guarnição revidado como forma de defesa própria a injusta agressão, atingindo o mesmo. Ao se aproximar o D. S. S. encontrava-se com uma pistola tipo Garruncha em punho cal. 32. De imediato a G.U. prestou os primeiros socorros e acionou a Samu que foi encaminhado a UE de Arapiraca. Em seguida, levamos a arma para a 7ª DRP em Penedo para serem tomados os devidos procedimentos criminais e cabíveis.

Fonte: 11º BPM