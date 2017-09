Secretaria de Saúde realiza diversas ações na colônia de pescadores Z12

As secretarias de saúde estadual e municipal estão realizando até essa quinta-feira (21) diversas ações em saúde, a exemplo de consultas medicas, testes rápidos, palestras educativas e preventivas, distribuição de preservativos masculino, feminino e lubrificante, exames laboratoriais, ginástica laboral, teste de glicemia, distribuição de repelentes e protetor solar. O objetivo é prevenir doenças e informar os pescadores penedenses e demais moradores do bairro.

Todo atendimento está sendo feito na Colônia de Pescadores z12, localizada no Bairro Santo Antônio, tradicional Barro vermelho, durante toda essa quarta-feira (20), os interessados puderam participar das atividades que irão prosseguir até o final dessa quinta-feira (21). O evento contou com a presença do Secretário Municipal de Saúde Pedro Madeiro e da equipe do NASF- Núcleo de Apoio a Saúde da Família.

O evento que teve o lema “Todo dia é dia de cuidar da sua saúde”, contou com a participação da artista Poderosa e iniciou-se pela manhã com o preenchimento da ficha de atendimento, posteriormente os participantes eram encaminhados para a realização de testes rápidos de HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, recebendo também informações sobre prevenção ao câncer de Pele, sendo necessário o uso do filtro solar, que também foi distribuído no local.

Os presentes também participaram de atividades lúdicas, aferição da pressão arterial, Orientação doenças relacionados ao tabaco e receberam orientações relacionadas à alimentação saudável.

