Semed realiza formação pedagógica com professores da Educação Especial

Na última quarta-feira (20) aconteceu a segunda parte da formação pedagógica da Educação Especial do município, com a participação dos professores auxiliares, onde foram abordados conteúdos que são trabalhados por esses profissionais e também as diferenças entre deficiência, síndrome, transtorno e doença, autismo, retardo metais e seus níveis e a sexualidade desse público.

“Momento rico de conhecimento, pela manhã com o psicológico André trazendo uma gama de conhecimento sobre duvidas que foram levantadas pelas auxiliares no primeiro momento de formação, como diferença entre”, explicou a coordenadora de Educação Especial Gleide Lima.

No turno da tarde foram abordados entre outros temas, primeiros socorros e como lidar com casos de engasgo e convulsão. A coordenadora da Educação Especial Gleide Lima abordou para os presentes, questões relacionadas ao ensino aprendizagem desses alunos com necessidades especiais, mostrando orientações pedagógicas para trabalhar o aluno da Educação Especial, em sala de aula com uma perspectiva inclusiva.

Também foi apresentada no encontro, uma amostra de objetos confeccionados com produtos recicláveis, produzidos pela coordenadora Gelide Lima, para subsidiar os trabalhos em sala.

“Obrigada mais uma vez à secretária Cintya Alves, a coordenadora Pedagógica Lúcia Pereira, as colaboradoras Catarina Sodó, Leonildes e a parceria forte da ACRESC na pessoa da Jaqueline Tavares diretora Presidente do Centro”, afirmou Gleide Lima.

Fonte: Assessoria