Meio ambiente Mutum de Alagoas é reconhecida como ave símbolo do estado

O mutum de Alagoas, um dos 11 animais em extinção na natureza no Brasil, foi reintroduzido na fauna do estado nesta sexta-feira (22), após quase 30 anos sem registros do pássaro na Mata Atlântica alagoana.

A reintrodução marcou a inauguração do Centro de Educação Ambiental Pedro Mário Nardelli, localizado na Usina Utinga, em Rio Largo. Na ocasião, o governador Renan Filho (PMDB) assinou o decreto que torna a ave símbolo estadual.

Um casal da ave foi colocado em um viveiro de 400 metros quadrados. A partir de agora, o pássaro passará por um processo de adaptação até que a espécie possa ser reintroduzida, de forma definitiva, na mata atlântica.

A ave só não foi extinta por causa da ação do ambientalista Pedro Nadelli, que levou três casais do estado há 43 anos. Hoje, eles são pouco mais de duzentos em outros criadores particulares, que também funcionam como centros de pesquisa, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

Preservação

Todo o processo para a volta do Mutum pra Alagoas começou em 1998, com ações para a preservação das reservas de Mata Atlântica no estado.

As ações foram rigorosamente acompanhadas pelo Núcleo do Meio Ambiente do Ministério Público (MP).

Um casal da ave foi trazido para um viveiro de 400 metros quadrados, localizado no município de Rio Largo, em uma reserva de Mata Atlântica da Usina Utinga Leão.

A ideia e o projeto vieram de um desejo de Fernando Pinto, do Instituto de Preservação da Mata Atlântica (IPMA).

No próximo ano, o espaço deverá ser aberto ao público, se transformando em um centro de educação ambiental.

Um contrato entre a usina e o IPMA vai permitir que outros três casais da ave sejam trazidos para Alagoas e soltos na natureza. O contrato de 10 anos será prorrogado, ainda esta semana, por mais 20 anos.

Fonte: G1/AL