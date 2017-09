Prefeitura de Penedo realiza formação pedagógica para Professores de matemática

A Secretaria municipal de educação em parceria com o IFAl (Instituto Federal de Alagoas) realizou na manhã dessa quinta-feira (21), no auditório dessa instituição de ensino a abertura do curso de formação “Perspectivas teóricas e práticas para o ensino da matemática no ensino fundamental”. A abertura do curso foi realizada pelo palestrante: Professor Jarbas Maurício, coordenador do departamento de formação do IFAL.

O curso é destinado para os professores de matemática do 6º ao 9º ano, sendo realizados 10 encontros no IFAL, onde a instituição de ensino está fornecendo o local e os profissionais para realização da capacitação. Algumas das atividades serão realizadas no laboratório de matemática, onde os professores poderão por em prática, os conhecimentos adquiridos durante as aulas.

Jarbas Maurício ressaltou durante a abertura, a importância da parceria com a SEMED e a qualificação dos professores.

“É um marco histórico na educação em penedo e que educar é uma tarefa de muito esmero e cansativa , mas é uma atividade que desperta paixão”, afirmou.

Durante os encontros serão abordados formas de trabalhar a matemática em sala de aula, para que os alunos aprenderam de forma mais compreensível, principalmente aqueles que possuem maiores dificuldades na matéria.

Na grade curricular estão disciplinas com conteúdos inovadores, que trazem uma nova didática para os profissionais, além dos problemas clássicos da matemática e os grandes matemáticos da historia. Outras disciplinas que fazem parte do curso são: As novas tecnologias no ensino da matemática, Explicação de termos essenciais no ensino aprendizagem da matemática, Aplicações da matemática em diversas áreas, entre outras.



Fonte: Assessoria