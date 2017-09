Jovem de 19 anos é morto a tiros em Marechal Deodoro

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na madrugada deste domingo (24), no município de Marechal Deodoro, Região Metropolitana de Maceió.

Alex Silva de Araújo, 19, foi atingido por cinco tiros calibre .38, sendo três nas costas, um na mão e outro no queixo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, no povoado Barra Nova.

Mais violência

Também em Marechal, outro caso de homicídio foi registrado horas antes, na noite do último sábado (23). Desta vez, um adolescente de 16 anos, sem identidade divulgada, foi morto com tiros no ombro e no rosto.

Nos dois casos, estiveram presentes equipes da polícia e dos Institutos de Medicina Legal (IML) e de Criminalística (IC). Nenhum suspeito foi localizado.

Fonte: G1/AL