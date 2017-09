Obras de esgotamento sanitário auxiliam na preservação do Velho Chico

O compromisso com a revitalização do rio São Francisco já é uma das principais preocupações do Governo de Alagoas. Em dois anos e meio, a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) tem investido mais de R$ 50 milhões em políticas de saneamento em cidades ribeirinhas, para garantir mais qualidade de vida à população do entorno e condições para salvar a bacia hidrográfica.

De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura, Humberto Carvalho, os atuais investimentos da pasta em obras de esgotamento sanitário e infraestrutura hídrica na região beneficiam mais de um milhão de pessoas que têm acesso à água do Velho Chico no Sertão e Agreste de Alagoas. Entre os municípios contemplados, estão Piaçabuçu, Belo Monte, São Brás e Delmiro Gouveia.

“Além da bacia hidrográfica do São Francisco ter grande importância para o Brasil, em razão do volume de água transportado ao Semiárido nordestino, também contribui, histórica e socioeconomicamente, para o desenvolvimento da região. Por isso, tão importante quanto revitalizá-lo é trabalhar com a prevenção”, destacou Humberto Carvalho.

Segundo o secretário, as medidas integram o Programa Estadual de Esgotamento Sanitário, lançado na atual gestão. A iniciativa tem como objetivo ampliar de 19% para 40% a cobertura de coleta e tratamento de esgoto no interior de Alagoas, assim como saltar de 35% para 70% na capital e deixar 100% dos serviços contratados.

“Quando um esgoto não é tratado, e muitas vezes sequer coletado, a gente sabe onde ele vai parar: no rio São Francisco. E a nossa missão é, justamente, evitar que isso aconteça. Então, os municípios de Delmiro Gouveia, Belo Monte, São Brás e Piaçabuçu são exemplos disso, com obras em plena execução”, destacou.

Nesses municípios, os investimentos são frutos de convênios com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf). Os sistemas são compostos por redes coletoras (tubulações que passam pelas residências); estações elevatórias (responsáveis pelo bombeamento do esgoto de áreas mais baixas para o ponto mais alto); e estação de tratamento.

Todos eles adotam modelo que possibilita mais de 90% de despoluição do esgoto recebido, o que contribui para a revitalização da bacia hidrográfica. Em Belo Monte, a obra, orçada em R$ 4,7 milhões, possui 47% dos trabalhos finalizados, com entrega prevista para fevereiro do próximo ano.

Já em São Brás, têm sido investidos R$ 7,5 milhões para a implantação do sistema de esgotamento. A obra encontra-se com 60% de execução. Em Delmiro Gouveia, outro sistema irá beneficiar 48 mil pessoas – 16% dos trabalhos já foram concluídos e, até o final, serão investidos cerca de R$ 18 milhões. No município de Piaçabuçu, serão R$ 14,5 milhões na implantação do novo sistema de esgotamento sanitário, já com 45% de conclusão, por meio da Seinfra.

Investimentos da Casal na região

Em paralelo, a Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) investe R$ 1,5 milhão para reforçar o tratamento e a distribuição de água em Piaçabuçu, que sofre com a queda da vazão do rio. Os recursos são provenientes do Plano de Investimentos da empresa, lançado neste ano, que prevê a utilização de R$ 100 milhões – 50% próprios e os outros 50% do Estado – em obras, serviços e ações nos 77 municípios operados pela Companhia.

Segundo o presidente da Casal, Clécio Falcão, um dos principais problemas do município de Piaçabuçu é a salinização da água do rio São Francisco, na localidade onde é feita a captação. Por isso, será instalado um novo ponto de captação, distante seis quilômetros do atual, e implantados mais seis quilômetros de adutora, para fazer a interligação da nova área com o sistema antigo.

“Esperamos, com isso, diminuir a incidência da salinização e melhorar a oferta de água. A nossa previsão é de que, até o final de outubro, a nova captação, por meio do flutuante, bem como a obra de implantação da adutora, estejam concluídas”, salientou Clécio Falcão.

Outro município beneficiado com ações da Casal é Traipu. A Companhia investe cerca de R$ 500 mil, com recursos próprios, na substituição da rede de água. “Estamos fazendo a substituição de cerca de cinco quilômetros de rede. O objetivo é melhorar o abastecimento da cidade, uma vez que, com essa nova rede, a água vai chegar com mais pressão e em maior quantidade às residências. Contamos com a parceria da Prefeitura, que está fazendo a escavação e o reaterro das ruas”, explicou o presidente.

Ato em Defesa do São Francisco

A revitalização do rio São Francisco é um compromisso do próprio governador de Alagoas, Renan Filho, que, ao lado de Jackson Barreto, governador de Sergipe, promoveu Ato em Defesa do Velho Chico, na última sexta-feira (15), em Penedo. Na ocasião, foi lançado Grupo de Trabalho para a construção de uma proposta multissetorial para a recuperação da bacia hidrográfica, que terá participação direta da Seinfra e da Casal.

Fonte: Agência Alagoas