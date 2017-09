Unicef destaca Alagoas como modelo no cuidado com crianças e adolescentes

O governador Renan Filho e a primeira-dama Renata Calheiros, além de secretários de Estado, receberam nessa sexta-feira (22) a representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Florence Bauer, para discutir parcerias nos cuidados de crianças e adolescentes alagoanos.

A equipe do UNICEF destacou que a visita ao Estado de Alagoas foi motivada pelas ações que vêm sendo desenvolvidas na área da primeira infância e pela adesão de 95% das cidades alagoanas ao Selo UNICEF Municípios Aprovados. O Programa da Primeira Infância acontece em seis municípios alagoanos e tem como objetivo a otimização dos cuidados com gestantes e crianças de 0 a seis anos, garantindo assim um melhor desenvolvimento ao cidadão.

Para a representante do UNICEF no Brasil, Flocence Bauer, trabalhos como este colocam Alagoas em destaque nos cuidados com as novas gerações. “O que Alagoas está construindo é uma base fantástica. Esse modelo adotado pelo Estado, de cuidar na primeira infância utilizando a integração das áreas como saúde, educação e desenvolvimento social é uma iniciativa importante para o sucesso desse programa, e o UNICEF que ser parceira nisso”, falou a Flocence Bauer.

Ainda de acordo com Flocencer Bauer, o UNICEF acredita que essa visão do Governo de Alagoas constrói um ambiente adequado para outros projetos do órgão, como o da Plataforma de Centros Urbanos, medidas que pretendem reduzir indicadores de desigualdade. “Acreditamos que esta seja uma valiosa oportunidade de fortalecer e dar continuidade à importante cooperação entre UNICEF e Alagoas”, disse a representante no Brasil.

Futuro

O governador Renan Filho colocou o Estado à disposição do UNICEF, e falou que Alagoas tem atuado para cuidar das novas gerações, o que engloba desde a primeira infância até o ensino médio. “Nossa visão é que precisamos investir na base da formação. Quando estamos preocupados com a primeira infância é porque queremos formar um cidadão pleno”, disse o governador.

A primeira-dama, Renata Calheiros, explicou a estrutura do Programa da Primeira Infância destacando as ações de saúde, educação e desenvolvimento. “Estamos hoje em seis municípios, formando uma rede de gestores capacitados para atuarem nestes cuidados com as pequenas crianças. Desta forma, o Estado e Município passam a enxergar essa assistência de forma integrada, garantindo o sucesso do pré-natal, das vacinas, nutrição e estímulos corretos para os primeiros anos e vida”, disse Renata Calheiros.

Ainda participaram da reunião os secretários de Saúde, Chistian Teixeira, de Assistência e Desenvolvimento Social, Fernando Pereira, de Educação, Luciano Barbosa, e o gestor intersetorial do Comitê da Primeira Infância de Alagoas, Antônio Pinaud.

Fonte: Assessoria