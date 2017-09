Prefeitura e Conselho Tutelar fortalecem Rede de Atendimento a Criança e ao Adolescente

A Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Maria Cabral Ernesto Bezerra, participou na última sexta-feira (22), juntamente com a Coordenadora Geral de Assistência Social, Ivanilde Regueira, as Conselheiras Tutelares Maria Dulcicleide e Luciene Caetano e o conselheiro Alysson Dantas, do 1º Seminário de Formação para Profissionais que Integram a Rede de Atendimento a Criança e ao Adolescente em Alagoas, com o tema “ECA: 27 anos depois”. O evento que aconteceu no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, no bairro Jaraguá, em Maceió, reuniu cerca de 500 conselheiros tutelares do Estado de Alagoas.

De acordo com Maria Izabel um dos principais desafios citados no evento foi a erradicação do trabalho infantil, bem como o abuso e exploração de menores. A secretária destacou ainda a necessidade de uma formação continuada, haja vista, que, não seja suficiente se ter apenas um conselheiro, mas sim, toda a rede de proteção afinada com políticas eficientes. Em Alagoas, são 116 Conselhos Tutelares.

Para os conselheiros tutelares que participaram do Seminário, a negligência, os maus tratos, juntamente com a exploração infanto-juvenil e estupro são os principais complicadores do seio familiar. A conselheira Luciene Caetano (Neide do Conselho), destacou que apesar do trabalho rotineiro do Conselho Tutelar de Penedo, o avanço do tráfico de drogas, onde crianças e adolescentes são usados para entregar ou até comercializar o entorpecente nas escolas tem avançado, o que requer um mapeamento ágil para que a polícia possa chegar antes do pior acontecer.

No município de Penedo alguns casos de crianças e adolescentes se envolvendo com crimes e exploração sexual, já foram acompanhados pelos conselheiros, sendo constatado que há casos em que os abusos acontecem com a conivência familiar. A gravidez na adolescência também tem sido uma constante.

O evento reuniu promotores de Justiça, representantes dos Poderes Judiciário e Legislativo, da Procuradoria Regional do Trabalho (PRT), do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA), conselhos municipais, além de outras instituições e entidades.

