Servidora pública é executada no interior de escola em Porto Real do Colégio

Uma mulher identificada como Eunice Luiz ds Santos,50 anos foi morta a tiros nas primeiras horas desta segunda-feira (25), no interior na Escola Professora Antônia Rosa localizada na comunidade Canoa de Cima, zona rural de Porto Real do Colégio, a 173 quilômetros da capital alagoana as margens do Rio São Francisco.

As informações sobre o crime ainda são resimidas, mas segundo militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a vítima Santos era funcionária da escola e conhecida por todos da região, e trabalhava como merendeira. Segundo militares do 11º BPM, nada da vítima foi levado, o que caracteriza uma possível execução ou mesmo vingança. “Mais detalhes do homicídio somente a Polícia Civil com um trabalho posterior é que pode dizer”, informa o supervisor policial.

O instituto de Criminalística (UC) foi acionado para realizar o trabalho de pericia e em seguida o corpo será levado para o Instituto Médico Legal de Arapiraca para o procedimento de autopsia.

por Blog Roberto/CadaMinuto