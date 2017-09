I curso de Atualização em Educação física é realizado em Penedo

Durante o último fim de semana, a cidade dos sobrados sediou o I curso de atualização na área de educação física, uma parceria entre o Confef (Conselho federal de educação física), CREF 19 Al (Conselho Regional de Educação Física) e Prefeitura de Penedo, por meio da Coordenadoria de Esportes. A Abertura do evento ocorreu na última sexta-feira (22) e contou com a participação do Coordenador de Esportes do Município, Farley Matias, do Professor Paulo Cesar Firmino Souza, Presidente da APEF- Penedo (Associação dos Professores de Educação Física) e do Presidente do CREF 19 Carlos Eduardo Rocha.

Os cursos de Prescrição de treinamento para Bacharelado e Iniciação aos esportes coletivos para licenciatura, ministrados pelo professores Vitor Gustavo Mestre em nutrição e Carlos Eduardo Rocha respectivamente, ocorreram durante todo final de semana, com atividades teóricas e praticas, tendo sua conclusão no domingo (24).

Durante a abertura do evento, o Coordenador de esportes do município, Farley Matias destacou a importância dos alunos do curso de Educação Física escolherem bem a instituição de ensino onde irão estudar, para futuramente não terem problema em conseguir seus registros no Cref 19, já que o conselho só autoriza profissionais formados em faculdades que estejam com suas documentações obrigatórias em dia. Também salientou o trabalho que tem sido realizado em Penedo na área de esportes, com a retomada dos jogos da primavera, entre outras ações.

O Palestrante do Evento Presidente do Cref 19 falou sobre as ações do conselho no combate ao exercício ilegal da profissão e a importância do profissional de educação física, pois atuações irregulares de pessoas não habilitadas, colocam em risco a vida dos praticantes de atividades físicas em academias, escolas e etc.

Fonte: Assessoria