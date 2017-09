Novenário de Nossa Senhora do Rosário, padroeira de Penedo, começa nesta quinta-feira, 28

Com o tema: Maria, Mãe de Deus e Mãe da Humanidade, a Diocese de Penedo estará realizando, de 28 de Setembro a 07 de Outubro de 2017, o Novenário alusivo a Nossa Senhora do Rosário, padroeira da diocese e da cidade de Penedo.

O bispo diocesano, Dom Valério Breda, e o pároco, Padre Jackson Ribeiro do Nascimento, convidam a todos para participarem deste momento de fé e devoção a Nossa Senhora do Rosário. Este ano é Ano Mariano pela dúplice comemoração dos 100 anos de Fátima e os 300 anos de Aparecida.

“Caros Irmãos e Irmãs, devotos de Nossa Senhora do Rosário! A festa deste ano de 2017 nos desperta cada vez mais para assumirmos com mais vigor e devoção a Nossa Senhora e adoração ao Santíssimo Sacramento. São as duas colunas da nossa vida cristã! Nossa Senhora do Rosário nos abençoe a todos!”, mensagem do Bispo.

“No combate da fé, convocamos todos para lutarem pela conservação, restauração e edificação de nossas famílias em tempos tão difíceis para a Igreja Doméstica. Senhora do Santíssimo Rosário, intercedei por nós!, mensagem do pároco.

Nesta quarta, 27, haverá uma carreata de Nossa Senhora do Rosário e bênção dos automóveis a partir das 19h00. Logo em seguida, às 21h30 acontecerá o hasteamento da bandeira.

Confira a programação:

Data: 28/09 – Quinta-feira

18h30 – Oração do Terço

19h00 – Celebração Eucarística

Presidente da Celebração: Pe. Luis Claudio Pereira

Noiteiros: Paróquia de Santa Luzia, Com. DEMUVI, Expressões juvenis (Movimento Segue-Me, Juventude Missionária, JUF), Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto e Escola João Valeriano.

Animação Litúrgica: Ministério DEMUVI.

* Apresentação da Banda da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto

Data: 29/09 – Sexta-feira

18h30 – Oração do Terço

19h00 – Celebração Eucarística

Presidente da Celebração: Pe. Cristiano Firmino Nóia

Noiteiros: Terço do Homens, Área past. N. Sr.ª Auxiliadora, Comunidade Nossa Senhora Aparecida, Comunidade São Sebastião, Legião de Maria, Movimento Fé e Luz e Colégio Diocesano de Penedo.

Animação Litúrgica: Coral Nossa Senhora das Dores

* Apresentação da Banda do Colégio Diocesano de Penedo

Data: 30/09 – Sábado

18h30 – Oração do Terço

19h00 – Celebração Eucarística

Presidente da Celebração: Pe. Antonio Vivaldo

Noiteiros: Paróquia São Francisco de Assis, Comunidade Imaculada Conceição (COHAB), Comunidade Santa Clara e São Francisco, CEBS, RCC, Terço da Misericórdia, Escola Douglas Apratto Tenório e Escola Dom Constantino.

Animação Litúrgica: Ministério Magnificat

* 1ª Parcial do Show de Calouros

Data: 01/10 – Domingo

18h30 – Oração do Terço

19h00 – Celebração Eucarística

Presidente da Celebração: Pe. Jackson Ribeiro do Nascimento

Noiteiros: Encontro de Casais com Cristo (ECC), Pastoral da Família, Comunidade N. Sr.ª de Fátima, Comunidade N. Sr.ª das Graças (Areial), Catecumenato de Penedo, Mãe Rainha, Centro Pastoral N. Sr.ª Auxiliadora e Escola N. Sr.ª Auxiliadora.

Animação Litúrgica: Ministério Ágape

* 1º Passeio Ciclístico da Paróquia Nossa Senhora do Rosário

Data: 02/10 – Segunda-feira

18h30 – Oração do Terço

19h00 – Celebração Eucarística

Presidente da Celebração: Pe. Antenor Montenegro Júnior

Noiteiros: Comunidade São José, Confraria de São José, Infância Missionária, Equipe Missa com Crianças, Irmandade do Santíssimo Sacramento, Grupo da Melhor Idade Alegria de Viver e Penedo Novos Horizontes.

Animação Litúrgica: Ministério Kairós e Divina Misericórdia.

* 2ª Parcial do Show de Calouros

Data: 03/10 – Terça-feira

18h30 – Oração do Terço

19h00 – Celebração Eucarística

Presidente da Celebração: Pe. Antonio Lopes Fonseca

Noiteiros: Comunidades para dependentes químicos, Vicentinos, Comunidade Senhor dos Pobres, Comunidades Senhor do Bonfim, Colégio Leonor Gonçalves Peixoto (COOPEPE), terço das Mulheres, Ministros Extraord. da Com. Eucarísticas e Escola Alcides Andrade.

Animação Litúrgica: Ministério Sagrada Família

* Apresentação da Banda da Escola Alcides Andrade

Data: 04/10 – Quarta-feira

18h30 – Oração do Terço

19h00 – Celebração Eucarística

Presidente da Celebração: Frei Antonio Rodrigues, OFM

Noiteiros: Convento Nossa Senhora dos Anjos, OFS, Religiosos (as) Franciscanos (as), Colégio Imaculada Conceição, Pia União de Santo Antônio, Escola Gabino Besouro, JUFRA, Colônia dos Pescadores.

Animação Litúrgica: Ministério Restauração

* Final do Show de Calouros

Data: 05/10 – Quinta-feira

18h30 – Oração do Terço

19h00 – Celebração Eucarística

Presidente da Celebração: Dom Antonio Muniz, Ocarm

Noiteiros: Acólicos, Comunidade Santa Cruz, Comunidade São Miguel, Pastoral Catequética, Comunidade do Rosário, Comunidade de Santo Antônio, Imprensa Penedense: rádios e sites, e Escola N. Sr.ª de Fátima.

Animação Litúrgica: Ministério Sagrada Família

* Apresentação da Banda da Escola Nossa Senhora de Fátima

Data: 06/10 – Sexta-feira

18h30 – Oração do Terço

19h00 – Celebração Eucarística

Presidente da Celebração: Dom Dulcênio F. de Matos

Noiteiros: Apostolado da Oração, Pastoral do Dízimo, Pastoral do Batismo, Pastoral Litúrgica, Escola Sagrado Coração de Jesus, Prefeitura Municipal de Penedo, Câmara de Vereadores de Penedo, Correios e Telégrafos, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra e Marinha do Brasil.

Animação Litúrgica: Ministério Vox Populi

* Apresentação da Banda do Instituto Federal de Alagoas (IFAL)

Data: 07/10 – Sábado

09h00 – Missa de Encerramento (Celebração Solene)

Presidente da Celebração: Dom Valério Breda, SDB

Animação Litúrgica: Coro da Catedral Diocesana de Penedo

12h00 – Súplica de Nossa Senhora

17h00 – Procissão e Bênção do Santíssimo Sacramento.

* Após a procissão Show com a Banda Dominus – MG

