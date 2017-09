Penedense se prepara para a 1ª Decisão direta na Segundona 2017

Depois da grande e maiúscula vitória sobre o São Domingos por 5×0 no último domingo (24/9) no estádio Dr. Alfredo Leahy, o Penedense se prepara para a primeira partida decisiva contra um adversário difícil e diretamente concorrente ao titulo dessa 2ª divisão sub-23 que é o Dimensão Saúde. Equipe comandada pelo experiente Jaelson Marcelino e que aqui já foi treinador também do alvirrubro. O jogo será sábado (30/09) em Palmeira dos Índios no estádio Juca Sampaio, local onde o Dimensão manda seus jogos, já que sua sede é na capital do estado.

Ambas as equipes estão com sete pontos ganhos na tabela com uma pequena vantagem para o ribeirinho por ter um gol a mais de saldo positivo, nas três rodadas até agora disputadas. O técnico do Penedense, Evanilson Nunes, já adiantou que o time só será definido momentos antes do jogo, e o motivo é simples, além de amigo pessoal do treinador Jaelson e também de ter a sua disposição e ao mesmo tempo uma dor de cabeça boa, em relação ao elenco, pois o centroavante Gustavo, já está liberado pelo DM e André Saúde, ganha condições de jogo a partir desse rodada e será um reforço considerável pela sua experiência profissional. Porém, se depender das escalações dos jogos anteriores, pouco será mudado, pois o time além de liderar a competição está invicto e time que se ganha não se muda muito, segundo, Evanilson. Então, torcedor anote ai, jogo de líderes e também de seis pontos. Vamos ver quem dar um passo importante rumo a primeira divisão.