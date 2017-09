11º BPM prende, em Penedo, acusado de tráfico e adulteração de Chassi

Policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar prenderam na tarde desta terça-feira, 26, o jovem Eric Ferreira Costa, 21 anos, acusado de tráfico de drogas.

As guarnições do PELOPES E ROCAM do 11º Batalhão receberam informações, por volta das 14:30 que estava havendo uma grande movimentação suspeita na casa do conduzido, localizada na parte baixa do município ribeirinho de Penedo, e que o autor traficava drogas na mesma. Ao avistar a viatura os suspeitos correram abandonando a moto, que segundo a denúncia era utilizada para traficar drogas. O dono da casa, pai de Eric autorizou a guarnição a entrar na residência e a droga foi encontrada no interior do quarto do acusado.

Os policiais encontraram na residência: 14 bombinhas de maconha (6 gramas), 9 pedaços de crack (29 gramas) e uma sacolinha, além de uma motocicleta com chassi adulterado.

Uma outra guarnição saiu em perseguição aos suspeitos e conseguiu capturar Eric Ferreira que no momento da prisão encontrava-se com tornozeleira eletrônica devido a condenação por tráfico em 2015, e estava há 3 meses solto. Ele foi conduzindo até a delegacia regional de Penedo onde foi lavrado o flagrante.

por Redação com 11º BPM