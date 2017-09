Alunos do curso de turismo da UFAL/Penedo realizam pré Pôr do Sol

Com o objetivo de alavancar o turismo de Penedo, os alunos do curso de Turismo da UFAL/Penedo estarão realizando no próximo dia 30 de Setembro (sábado) às 16:00 horas o pré Pôr do Sol Velho Chico nas águas do rio São Francisco. O passeio náutico será na embarcação Cédila Deniza, com saída no porto das balas, e a previsão do retorno será às 18:00 horas.

Durante as duas horas de passeio haverá várias atrações, como: música ao vivo, venda de petiscos e histórias sobre a cidade de Penedo.

Na compra do ingresso, que custa R$ 20,00, estão inclusos quatro bebidas, um copo personalizado e ainda concorrerão a brindes doados pelos patrocinadores.

O evento oficial acontecerá no mês de novembro durante as festividades do Festival de Cinema, realizado pela UFAL, em Penedo.

Reserve já sua vaga, pois é limitada. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais abaixo ou pelos telefones: (82) 9 9141-8849 / (82) 9 9663-6334 e (82) 9 9629-9138.

Redes Sociais:

Instagram: @pordosolvelhochico

Facebook: https://www.facebook.com/por.dosol.3939?hc_ref=ARTn1a64gdMczPyr1O3ornFRFaisKcpunc07AKT-5mVXghQzRoKq92drma8GsJNZOOg

por Redação