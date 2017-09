Sport Club Penedense inicia preparação para jogo decisivo contra o Dimensão Saúde

O técnico do Sport Club Penedense, Evanilson Nunes, iniciou nesta terça-feira, 26, a preparação do time ribeirinho visando o jogo do próximo sábado, 30, contra o Dimensão Saúde, no estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Alagoano da 2ª Divisão 2017.

Os jogadores participaram de um trabalho tático e técnico, aprimorando os fundamentos de jogo. Alguns jogadores foram poupados em virtude do desgaste do último jogo, mas não é preocupação para o jogo de sábado.

O Penedense é líder da Segundona com 7 pontos, a mesma pontuação do Dimensão Saúde, mas o time ribeirinho leva vantagem no saldo de gols, 7 contra 6.

por Redação